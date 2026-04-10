インスタグラム更新女子ゴルフの青木瀬令奈（リシャール・ミル）が9日、自身のインスタグラムを更新。2つの大きな節目を迎えたことを報告すると、ファンからは様々なコメントが寄せられた。33歳の青木はインスタグラムに「おかげさまで今週で400試合を迎えますそして先日、生涯獲得賞金5億円を突破することができゆうかちゃん( @oo_______yuka )がサプライズでお祝いしてくれました」とし、安田祐香との写真を公開した