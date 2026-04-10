女優・涼井菜生(21)が6日、自身のインスタグラムで同日発売の「週刊ヤングマガジン」(講談社)で初グラビアを披露していることを報告した。 【写真】アウター羽織っても隠せないきらめきタオル巻いた姿もキュートすぎる 涼井はファンに向けて、「初グラビアなので、ぜひご覧ください！ また4月8日（水）に5週連続で、ヤンマガweb『NEXT推しガール！』にも登場します チェックしてみてね～！」と呼