シンガー・ソングライターの大東まみが６か月連続リリース企画の第１弾として、５月１３日に新曲「Ｃａｎｄｙ」をデジタルリリースすることを１０日、発表した。「終わってしまった恋を“甘くて少し苦い記憶”として抱きしめながら手放す」がテーマ。「いい子にしている女の子の、誰にも言えない本当の気持ちを歌う」をコンセプトにして、「恋」「愛」「情」の違いが分からないまま大人になった―という難しい心情を描いた。