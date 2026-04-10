◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―ヤクルト（１０日・東京ドーム）巨人は２―１と１点リードの６回２死一、三塁。阿部監督が出て投手交代を告げた。先発のドラフト１位ルーキー・竹丸和幸投手に代わりマウンドに上がったのは船迫大雅投手。右の増田の途中で一塁走者の岩田が二盗。二、三塁となったが、増田をフルカウントから空振り三振に抑えてピンチ脱出。竹丸の２勝目の権利を守ってベンチに戻った。今季３度目の先発の竹丸