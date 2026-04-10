歌手の近藤真彦（６１）が、息子に「お断り」されたという車を公開した。１０日にインスタグラムを更新し、「息子に丁重にお断りされました（笑）」と初心者マークを付けたスポーツカーをアップ。「乗ってほしかったこの加速感（笑）」と苦笑した。レーシングチームの監督を務めるなど芸能界きっての車好きとして知られる近藤。フォロワーは「凄（すご）〜い助手席乗せてください」「（若葉）マーク付きのＧＴＲカッコよす