◇プロ野球 セ・リーグ 中日ー阪神(10日、バンテリンドーム)中日の先発・柳裕也投手が6回、阪神・森下翔太選手の一発を被弾。連続無失点イニングが15で止まりました。前回登板となった3日のヤクルト戦では、自身4年ぶりの完封勝利をあげていた柳投手。この日も阪神打線を相手に、5回まで被安打4・無失点と無失点ピッチングを披露します。しかし6回1アウトの場面で迎えた森下選手に痛恨の一発を被弾。4球目のカットボールをとらえら