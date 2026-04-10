俳優のひでおが、第一印象で心を奪われた女子から「鍵」を拒否されるという衝撃の展開に。初日の夜にして早くも恋の試練に直面し、スタジオ陣からも同情の声が集まった。【映像】「ごくせん」俳優（37）が想いを寄せた可愛すぎる女性4月9日（木）夜10時より放送のオリジナル恋愛番組『恋愛病院』が放送された。『恋愛病院』は、仕事に夢中になるがあまり、恋を忘れた大人たちが本気で恋と向き合う恋愛番組。政治・経済・カルチ