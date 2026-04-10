7億円超えの不正をしていた畜産会社が初めて開いた会見。ところが、深く頭を下げたのは10日に社長に就任したばかりの息子。そこに、父親である前社長の姿はありませんでした。10日会見した鹿児島・指宿市の水迫畜産。肉用牛の生産業部門で売上高が県内2位の大手です。しかし、交雑種などを「黒毛和牛」と表示した他、県外産の牛肉を「鹿児島県産」と偽り、ふるさと納税の返礼品として使用していました。総額は7億7000万円に上りま