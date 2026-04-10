6日、福島・郡山市の市街地にクマが出没。その後、高速道路のジャンクション近くに居座っていました。クマの緊急銃猟に立ち会ったハンター福島県狩猟会 郡山支部・小野信太郎支部長：必ず急所に当てないとだめ。小さい個体だと2発目3発目を撃つ可能性もあるが、大きな個体が向かってくるとなかなか二の矢、三の矢が撃てない時もある。市によりますと、駆除されたクマは全長約180cm重さ120kgのオス。小野さんは「実際に撃ちとめて