俳優高橋一生（45）が10日、都内で主演映画「脛擦りの森」（渡辺一貴監督）公開初日舞台あいさつに登壇した。岡山に伝承される妖怪「すねこすり」をモチーフに描く、美しくも残酷な愛の物語。高橋は謎の男役で出演し、特殊メークを施すなど、奇妙な役柄を好演した。「特殊メークは朝の2時起きで4時間メークして、6時出発みたいな感じだった」と苦労を明かした。妖怪好きを公言しており、過去に出演した番組で「すねこすりが好き」