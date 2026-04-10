歌手の氷川きよし（48）が10日、大阪市の新歌舞伎座で「氷川きよし特別公演」大阪公演初日を迎えた。東京・明治座を皮切りに愛知・御園座、大阪・新歌舞伎座、福岡・博多座と全国4カ所の劇場を巡る公演。第1部が氷川の代表曲から着想を得た舞台「白雲の城」で、但馬国上宮城主荒木忠勝の弟吉継を演じた。終演後は「ここだけの話、大阪が一番パワーがあっていいですね」と笑顔で語り、客席から大きな歓声と拍手が起きた。第2部「氷