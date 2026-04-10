シンガー・ソングライター大東まみが、26年5月からスタートする6カ月連続リリース企画の第1弾として同13日、新曲「Candy」を配信リリースすることが10日、明らかになった。同曲は、終わってしまった恋を、甘くて少し苦い記憶として抱きしめながら手放すという思いをテーマに制作。“いい子にしている女の子の誰にも言えない本当の気持ちを歌う”というコンセプトのもと、“恋”と“愛”と“情”の違いが分からないまま大人になった