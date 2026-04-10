赤ちゃんすぎるグレート・ピレニーズさんが反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で87万回再生を突破し、「永遠の子供ですねw」「これが幸せか」「微笑ましい…」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：無理やり膝の上に乗ってくる『超大型犬』→まだ子犬の感覚が抜けなくて…自分の大きさを理解していない光景】 グレート・ピレニーズのムギちゃん YouTube