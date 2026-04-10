不登校の児童や生徒などが等しく学びの機会を得られる「学びの多様化学校」。県内では4月から小千谷市と上越市で初めて開校します。どのような学校なのでしょうか？10日、開校式が行われた学びの多様化学校「小千谷中学校上ノ山分校」。＜小千谷市 宮崎悦男市長＞「学校へ行きたい学びたいという気持ちがありながら、通学できない子供たちが安心して通学できる今までの学校という概念にとらわれない学校であります」「学びの多様化