DOBERMAN INFINITYが、全国ライブツアー『DOBERMAN INFINITY LIVE TOUR 2026 “PRESENT”』を6月より開催する。 （関連：DOBERMAN INFINITYが作り上げる“デラックス”な年越しEXILE ATSUSHIも駆けつけたカウントダウンライブレポ） 本ツアーは、10周年イヤーを駆け抜けた5人が、ファンに向けてグループの“PRESENT”を各地で届けるべく開催を決定。今回は、グループの“現在＝PRESENT”、