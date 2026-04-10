ゴルフのメジャー大会、マスターズが開幕。松山英樹選手（34）が5年ぶりの優勝へ難コースに挑みました。13年連続15度目のマスターズ出場となる松山英樹選手。1オーバーで迎えた後半10番のバーディーパット。これを沈めイーブンに戻しました。さらに17番のアプローチショットがピンを直撃。ショットの乱れを小技でカバーした松山選手。5年ぶり2度目の優勝へ、首位と5打差の17位タイにつけています。松山英樹選手：やっぱり難しいな