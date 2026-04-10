東京・目黒区にある施設の看板。ちょっとした違和感が注目を集めています。その名も「川の資料館だった。」「だった。」、その答えを看板のアイデアを考えた人に聞くことができました。日本デザイン株式会社・大塚剛代表：元々「川の資料館」という建物があって、その場所を活用するので「だった。」というワードだけ付けて看板とした。川の資料館は14年前に閉館。その後、一般には開放されていませんでしたが3年前ワーキングスペ