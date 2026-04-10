タイ東部の動物園で2024に年生まれたコビトカバの「ムーデン」。日本語に直訳すると「豚肉団子」。モチモチ、プルプルの見た目で今も人気は変わらず。今日もムーデンの周りには来園者が。現在1歳9カ月。そのかわいさは変わりませんが、体重は5kgから137kgに。今でも人気っぷりは変わらずイタリアのカップルがプロポーズの立ち合いにムーデンを選ぶほど。一方のムーデンは気にすることもなく、餌をムシャムシャ…。しかし、その人気