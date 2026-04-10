熊本市交通局は、市電の利用者がICカードなどで支払った運賃の一部について「消費税が未払い」だったと発表しました。 熊本市交通局「申し訳ございませんでした」 熊本市は、高齢者や障害者などを対象に市電の運賃の支払いにも使える「おでかけ乗車券」と「おでかけIC」を発行しています。 このうち市交通局は、2020年度から2024年度分について、市電運賃の消費税額、約3000万円分の納税を怠っていました。 去年（2025年