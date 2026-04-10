4月11日（土）の近畿地方は、汗ばむ陽気になるでしょう。黄砂が飛来するおそれがあるため、注意が必要です。 11日（土）は次第に高気圧に覆われて、午後を中心に広く晴れるでしょう。お出かけ日和ですが、注意が必要なのは黄砂です。 11日（土）は近畿地方へ黄砂が飛んでくる見通しです。ヒノキの花粉と合わさるとアレルギー症状が強く出るおそれがありますので、マスクをつけるなど対策をとってください。 12日