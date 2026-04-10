◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―ヤクルト（１０日・東京ドーム）巨人のドラフト１位・竹丸和幸投手（２４）＝鷺宮製作所＝が今季２勝目をかけて先発し、５回２／３を８安打１失点で降板した。デビュー３戦連続で本拠地・東京ドームのマウンド。初回１死一塁で古賀を遊ゴロ併殺に仕留め、３登板連続で初回を無失点と上々のスタートを切った。２回は連打で１死一、二塁のピンチを背負ったが、中飛でタッチアップを狙った一塁走者を