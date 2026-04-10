全国の銭湯は10年で半減しています。そんな中、2025年に閉業してしまった銭湯を復活させた、27歳の男性の挑戦を取材しました。取材班が訪れたのは、東京・調布市にある「鶴の湯」。75年の歴史を誇ります。浴場にはレトロ感のある風呂釜やタイルなど昭和の風情を感じることができるこちらの銭湯、実は…。鶴の湯・相良政之店主：ボイラーの釜という、銭湯の心臓部が釜なんですけど、それが故障してしまって。それと前の方（経営者）