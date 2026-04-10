俳優・黒沢年雄（82）が8日に自身のブログを更新し、パン店の店員の対応にイラッとしたエピソードを報告。ネット上で物議を醸しているが、ファンからは擁護の声が寄せられている。黒沢は「横浜のホテル内にあるフィットネスクラブの会員である…駐車場は無料なので，帰り掛けに隣接するデパートの地下街で食材やら何やらと便利に利用している」といい「ホテル内の地下にある直営のパンが美味しいので行く度に購入…ある時その