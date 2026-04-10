ソフトバンクは１１日から敵地・北海道で日本ハムとの２連戦を行う。第２戦（１２日、エスコン）のマウンドを任される予定なのが、今季２戦２勝と好スタートを切った松本晴投手（２５）だ。日本ハムとは、今季初登板の３月２８日（みずほペイペイ）ですでに一度対戦済み。６回２失点と先発の役割を果たし白星を挙げた。昨年、敵地・エスコンフィールドでは３試合に先発して１勝０敗、防御率４・２０。左腕は「楽しい雰囲気で投