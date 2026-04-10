サイボウズは4月10日、愛媛県松前町と連携協定を締結し、地域全体で「kintone（キントーン）」を活用したDX（デジタルトランスフォーメーション）に取り組む共同実証実験「チームワークシティまさきプロジェクト」を開始したことを発表した。プロジェクトは3年間の実施を予定しており、町内の行政・団体・住民がkintone上で情報共有やチームワークを発揮できるモデルの構築を目指す。締結式の様子（写真左から）松前町長 田中浩介