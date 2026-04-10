ソフトバンク・上沢直之投手（３２）が、登板予定の１１日の日本ハム戦（エスコン）に向けて意気込んだ。日本ハム時代の２０２３年９月８日（西武戦）以来、実に３季ぶりのエスコンフィールドでの登板となる。今季は開幕戦（みずほペイペイ）で日本ハム打線と対峙したが、清宮に本塁打を浴びるなど５回４失点。右腕は今季初勝利に向けて「ファイターズ打線はすごく強力だが、まずはチームが勝てるような投球を意識していきたい