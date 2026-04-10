メ～テレ（名古屋テレビ） 岐阜県と長野県にまたがる御嶽山が国定公園に指定されました。 国定公園は国立公園に準じる景勝地として環境大臣が指定し、都道府県が管理します。 岐阜県などによりますと、カルデラや火山湖などの特徴的な地形があることなどが御嶽山が指定された理由だということです。 全国で58カ所目、岐阜県内では3カ所目の国定公園となります。 長野県側の麓の施設では、横断幕が掲げられま