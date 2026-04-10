CBCテレビ番組審議会の新年度の初会合が開かれました。 【写真を見る】CBCテレビ番組審議会 新年度の初会合 東海地方の各分野で活躍する10名に委員を委嘱 番組審議会は、放送番組の適正化を図る目的で、放送局に設置が義務づけられているものです。CBCでは地元の各分野で活躍する10名に審議委員を委嘱しています。 10日の会議では、新年度の委員長に杉山直氏（名古屋大学総長）、副委員長に島田佳幸氏（中日新聞論説主幹）が選