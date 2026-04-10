暑い季節の贈り物にぴったりなひんやりスイーツが登場♡銀座コージーコーナーから、夏限定のギフトアソートが発売されます。フルーツの爽やかさを楽しめるゼリーやシャーベット、和のくずきりまで、幅広いラインナップが魅力。見た目も涼やかなスイーツで、大切な人へ季節のご挨拶をしてみてはいかがでしょうか♪ 充実のギフトアソート♡ ギ