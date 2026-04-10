あさって投票の黒部市長選挙は、現職市長と前の副市長による一騎打ちの選挙戦となっています。立候補しているのは、届け出順に、いずれも無所属で現職の武隈義一候補（58）と、新人の上坂展弘候補（64）です。ともに市政に取り組んだ2人が対決している激戦の現場を取材しました。▽現職武隈義一候補（58）「具体的なビジョンを持って、それプラス、市をよくしたいという熱意は負けないと思っています」2期目を目指す現職の武隈候