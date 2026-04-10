きょうは風が強かったですね。雨も断続的に降り、各地で満開を過ぎたサクラの花びらが、吹く風でいっそう散っていました。県内はあすにかけても風が強く吹くところがある見込みです。富山市の松川べりです。花びらが散ったソメイヨシノの枝が風にゆれていました。きょうの県内は、断続的に雨が降ったほか、日本海を進む低気圧に向かって風が吹き込み、風が強まりました。午後５時までの最大瞬間風速は、富山市で20.3メートル