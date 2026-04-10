出入国在留管理庁は10日の衆院法務委員会で、入管難民法改正案に盛り込まれた在留手続き手数料の上限引き上げに関連し、設定額の目安を明らかにした。希望期間が3カ月以下の場合は1万円程度、5年は7万円程度、永住は20万円程度を見込む。新たな額は2026年度内に適用する。改正案では、手数料の上限を現行の1万円から、在留資格の変更や期間更新で10万円、永住許可で30万円に引き上げると定める。現在の手数料は在留資格の変更