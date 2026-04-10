ホルムズ海峡は開放されたのか、されていないのか、様々な情報が飛び交っています。そのカギを握るのがイスラエルです。トランプ大統領は、イスラエルに攻撃を控えるよう呼びかけています。◇ホルムズ海峡の通過を待つ船の乗組員が録音したという音声が、日本時間の10日未明に投稿されました。無線とされる音声「全船に告ぐ！ホルムズはいま開放された。イラン海軍に報告の上、通過せよ」しかし、前日には…周辺の船が受信し