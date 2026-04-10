世の中には、自己肯定感が低くて悩んでいる人が多いことでしょう。漫画家・中村あいさつさんの作品『あの人たちと私』は、そんな自分とほかの人を比べてしまう女性の様子が描かれています。同作はX（旧Twitter）に投稿されると、約9100ものいいねを集めました。【漫画】『あの人たちと私』（全編を読む）ある日、三つ編みの主人公と黒髪の友人は、ショッピングモールにて通り過ぎる人々を眺めていました。友人は通り行く女性や少年