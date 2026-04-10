グラビアはもちろん、俳優やアイドルとしても活躍する豊田ルナさんが、『ボム』5月号限定版の表紙を飾りました。豊田ルナ【写真】キュートなビキニ姿で裏表紙を飾った佐々木ほのかさん久しぶりのボムグラビア登場という豊田ルナ。大好きなパンを食べながら、等身大のグラビアの姿を披露。もちろん愛されボディは健在。誌面のQRコードからはグラビア動画も視聴できます。限定版の裏表紙は、グループ卒業後ボム初登場となる、佐々木