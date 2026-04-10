住民税非課税世帯になると、健康保険料や医療費の負担が軽くなるなど、さまざまな支援を受けられます。物価高対策の給付金でも対象となることが多く、家計にとって大きな支えになっている方も少なくないでしょう。一方で、気にしておきたいのが、現在の負担軽減と将来の年金受取額との関係です。所得水準が低い状態が続くと、将来受け取る年金額に影響が出る可能性もあります。今回は、住民税非課税世帯の基本を整理しながら、年金