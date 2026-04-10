アイドルグループ・BOCCHI。の大嶋みくさんのFLASHデジタル写真集「大嶋みくTHE DOLL」がリリースされました。【写真】アイドル界屈指の童顔巨乳といえば…大嶋みくさん！大嶋さんを人形をテーマに撮り下ろし！キュートな西洋人形、妖艶な日本人形、アメリカンでセクシーな人形など、身長145センチ・Hカップバストのミニマムボディを変幻自在に魅せてくれます。キュートな笑顔やシリアスな表情を使い分ける大嶋さんの表現力に