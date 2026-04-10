「宇宙コンピューティング」という概念がこのところ頻繁に人々の注意を引くようになっている。新華社が伝えた。北京経済技術開発区で開催された2026年宇宙コンピューティング産業大会では、中国業界初の宇宙コンピューティング産業協働プラットフォーム「宇宙コンピューティング専門委員会」が設立されたほか、北京宇宙コンピューティングイノベーションセンターの設立準備が始動し、宇宙搭載AIチップや宇宙エネルギー、放熱などの