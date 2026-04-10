北海道日本ハムファイターズの公式Instagramは4月9日、投稿を更新。選手たちがイチャイチャしている姿を公開しました。【写真】ラブラブな山崎福也＆田宮裕涼「デレてそうな顔がたまらんww」同アカウントは「リラックス」とつづり、1枚の写真を投稿。山崎福也選手（※崎は「たつさき」）の開いた脚の間に、田宮裕涼選手が座っています。2人ともリラックスした笑顔を見せていて、カップルのような雰囲気と距離感がほほ笑ましいです