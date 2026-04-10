中国中部の河南省鄭州市にある鄭州博物館で展示されている仰韶文化（紀元前約5000〜前3000年頃に黄河中流域を中心に栄えた新石器時代の代表的文化）の「双孔石鏟」と呼ばれる農耕器具の磨製石器が「スマホケース」に酷似していることで話題になり、ネットユーザーから「古代のスマホケース」と呼ばれ、多くの観光客を引き付けています。双孔石鏟は今から約7000〜5000年前のもので、全体が平らで四角い形に磨かれており