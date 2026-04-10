山形市の霞城公園では、見ごろを迎えた夜桜のライトアップが行われています。昨夜も幻想的な夜桜を見ようと、大勢の人が訪れていました。 【写真を見る】幻想的な景色を見ようと大勢の人！霞城公園で夜桜のライトアップお堀沿いの桜も満開！（山形市） 佐藤友美アナウンサー「山形市の霞城公園です。こちらを見ると桜が水面にしっかり映っていますね」 水面に映る、ゆらゆらと揺れる夜桜。桜が見ごろを迎えている霞城