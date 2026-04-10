広島市の松井市長は５年ぶりとなる県知事とのトップ会談について「同じ視点で検討を進めたい」と話しました。 広島市によりますと横田知事とのトップ会談では、新アリーナ構想などの文化芸術の拡充や、今後の公共交通の在り方など県と市の懸案事項について協議する予定です。 松井市長は知事が県議会でトップ会談の検討を表明したとして「市としても同じ視点で検討を進める」と協力して進めていく姿勢を示しました。