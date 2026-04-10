■水迫畜産が記者会見 深々と頭を下げ謝罪 深々と頭を下げるのは、指宿市の水迫畜産の取締役2人です。10日、一連の問題について公の場で記者会見を開きました。別の牛肉を黒毛和牛と表示するなどして、ふるさと納税の信頼を揺るがす事態まで発展した今回の問題。会見で何を語ったのでしょうか？10日午後1時過ぎ、県庁に姿を現したのは、水迫畜産の水迫政輝取締役、栄治取締役の2人です。（水迫政輝取締役）「（再発防止はき