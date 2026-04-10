洋服の青山が体感重量を40％軽減する「無重力リュック」を発売！ タフな耐久性や急な雨に備える撥水加工も見逃せない充実の仕上がり毎日の通勤でPCやマイボトルを持ち歩くビジネスパーソンに朗報です！洋服の青山から、体への負荷を劇的に減らす「無重力リュック」が4月8日に発売されました。自動車のサスペンション構造を応用し、体感重量を約40％軽減する特許技術の「AGS機構」を採用。歩行時の瞬間的な荷重をバネのよう