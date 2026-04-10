8月9日の平和祈念式典で「平和への誓い」を読み上げる被爆者代表に、12人の応募があったと、長崎市が発表しました。 長崎市によりますと、今年の「平和への誓い」に応募したのは、胎内被爆者から被爆当時16歳だった被爆者までの男女12人です。 このうち、市内在住者は5人。 ほかの7人は、東京や福岡など県外からの応募でした。 性別は男性7人、女性5人で、初めて応募した人が5人いたということです。 2017年