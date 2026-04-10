クルーズ船コーラル・プリンセスが、4月10日、熊本県の八代港に初めて寄港しました。 【写真を見る】ラウンジや劇場、最上階のプール…豪華クルーズ船「コーラル・プリンセス」熊本・八代港にやってきた！ くまモンポート八代に初めて入港したコーラル・プリンセスは、総トン数9万2千トン、全長294メートルで、1580人を乗せてやってきました。 初寄港を記念して船内でセレモ