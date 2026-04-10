タンカーが海峡を通れるのか、依然不透明ななか、けさ。高市総理「5月上旬以降、第2弾の国家備蓄の放出として約20日分を放出します」石油の備蓄放出の「第2弾」を決めた高市総理。国内で「必要な量は確保している」としつつも、「行き届いていない」としたのは…高市総理「シーズンを迎える緑茶の製造に必要な重油や、公共インフラであるバス・トラックの軽油の供給などについて、懸念の声を聞いている。燃料油供給の目詰まりを早