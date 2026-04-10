美里町は、請求書処理を怠っていた建設課の男性主事(23)を10日付けで減給2か月（10分の1）の懲戒処分としました。町によりますと、男性主事は去年5月から11月に行われた草刈り作業の燃料費あわせて約18万4000円分の請求書を机の中などに放置し、支払処理をしていませんでした。 3月、請求書を送ったガソリンスタンドからの催促で発覚しました。男性主事は「請求書をしまいこんでいたことも忘れていた」と話しているということ