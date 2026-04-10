気象台は、午後7時38分に、大雨警報（土砂災害）を菊川市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】静岡県・菊川市に発表 10日19:38時点西部では、10日夜遅くまで土砂災害に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■浜松市南部□大雨警報・土砂災害10日夜遅くにかけて警戒■富士宮市□なだれ注意報10日にかけて注意■富士市□なだれ注意報10日にかけて注意■掛川市□大雨警報・土砂災害10日夜遅くにかけて