御嶽山の国定公園指定を受け、記念撮影する（左から）岐阜県の江崎禎英知事、石原環境相、長野県の阿部守一知事＝10日午後、環境省2014年の噴火で多数の犠牲者を出した長野、岐阜県境の御嶽山（3067メートル）が国定公園に指定されたことを受け、長野県の阿部守一知事は10日、「災害の教訓を伝えつつ、多くの人が自然や文化に触れる機会になってほしい」と述べた。岐阜県の江崎禎英知事らとともに、石原宏高環境相と省内で面会後